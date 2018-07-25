"Реал" хочет купить Кавани

"Реал" проявляет интерес к уругвайскому нападающему ПСЖ Эдинсону Кавани, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Переход вполне может состояться, так как у Кавани ранее был конфликт с главной звездой ПСЖ Неймаром.

В прошлом сезоне 31-летний Кавани провел за ПСЖ 47 матчей и забил 40 голов.

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