"Реал" хочет купить Кавани

Теги реал мадридпсжэдинсон кавани

"Реал" хочет купить Кавани

"Реал" проявляет интерес к уругвайскому нападающему ПСЖ Эдинсону Кавани, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Переход вполне может состояться, так как у Кавани ранее был конфликт с главной звездой ПСЖ Неймаром.

В прошлом сезоне 31-летний Кавани провел за ПСЖ 47 матчей и забил 40 голов.

Не пропустите: Азар попросил "Реал" ускорить его трансфер. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Старт нового российского сезона: ЦСКА и "Локомотив" скрестят мечи в матче за Суперкубок

Старт нового российского сезона: ЦСКА и "Локомотив" скрестят мечи в матче за Суперкубок

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов