"Реал" хочет купить Кейна

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"Реал" хочет купить Кейна

Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" проявляет интерес к нападающему лондонского "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейну, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением форварда в зимнее трансферное окно. Впрочем, Кейн является для мадридцев резервным вариантом на тот случае, если не удастся купить норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Тоттенхэм" оценивает Кейна в 140 миллионов евро и форвард входит в сферу интересов "Барселоны", ПСЖ, "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 27-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 42 матча во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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