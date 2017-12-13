"Реал" хочет купить Куртуа

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"Реал" хочет купить Куртуа

"Реал" проявляет интерес к бельгийскому вратарю "Челси" Тибо Куртуа, сообщает The Independent.

По сведениям издания, королевский клуб может отказаться от идеи с приобретением голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа и переключиться на Куртуа.

Стоит отметить, что контракт бельгийца с "Челси" истекает летом 2019 года и стороны пока не договорились о его продлении.

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