"Реал" хочет купить Лукаку

Фото: Твиттер @RomeluLukaku9

"Реал" не прочь усилиться форвардом "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Испанцы попытаются выкупить футболиста в летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, "королевский клуб" сделает предложение бельгийскому голеадору в случае срыва трансферов Килиана Мбаппе из ПСЖ и Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии".

Однако, на Лукаку имеет виды и лондонский "Челси", за который футболист выступал ранее.

В текущем сезоне нападающий провел 34 матча в футболке "Интера", в которых забил 25 голов и отдал 7 результативных передач.