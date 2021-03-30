"Реал" хочет купить Лукаку

Теги реал мадридромелу лукакуинтер милантрансферы

"Реал" хочет купить ЛукакуФото: Твиттер @RomeluLukaku9 
"Реал" не прочь усилиться форвардом "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Испанцы попытаются выкупить футболиста в летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, "королевский клуб" сделает предложение бельгийскому голеадору в случае срыва трансферов Килиана Мбаппе из ПСЖ и Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии".

Однако, на Лукаку имеет виды и лондонский "Челси", за который футболист выступал ранее.

В текущем сезоне нападающий провел 34 матча в футболке "Интера", в которых забил 25 голов и отдал 7 результативных передач.

Читать также: "Челси" может вернуть Лукаку, но при одном условии | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Марио Фернандес и Джикия держали друг друга в моменте с пропущенным голом (фото)

Марио Фернандес и Джикия держали друг друга в моменте с пропущенным голом (фото)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов