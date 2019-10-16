"Реал" хочет купить Мбаппе по "схеме Азара"

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"Реал" хочет купить Мбаппе по "схеме Азара"

Мадридский "Реал" выбрал стратегию, которой будет придерживаться при возможном подписании форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Как сообщает Marca, королевский клуб рассчитывает, что игрок откажется продлевать действующий контракт и его удастся купить по более приемлемой цене.

Аналогичной стратегии "сливочные" придерживались ранее при переговорах с "Челси" о трансфере вингера Эдена Азара.

Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до 2022 года, но парижский клуб уже пытается убедить нападающего подписать новое соглашение.

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