"Реал" хочет купить нападающего сборной России в январе

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"Реал" хочет купить нападающего сборной России в январе

Мадридский "Реал" намерен купить нападающего в зимнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям издания, в сферу интересов королевского клуба входит нападающий "Локомотива" Федор Смолов. Также мадридцы интересуются Радамелем Фалькао ("Монако"), Эмилиано Салой ("Нант"), Басом Достом ("Спортинг") и Оливье Жиру ("Челси"). 

28-летний Смолов перешел в "Локомотив" летом 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за "железнодорожников" 16 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал два голевых паса.

Не пропустите: "Реал" вступил в борьбу за трансферную цель "Барселоны". | http://soccernews.ru

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Комментарии

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МАДРИД
МАДРИД

Нафиг нам нужен этот Смолов, если у нас есть такие топовые нападающие как Чакыр, Оливер, Кашшай?

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