"Реал" хочет купить одного из лидеров "Челси"

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"Реал" хочет купить одного из лидеров "Челси"

Мадридский "Реал" проявляет интерес к французскому полузащитник "Челси" Н'Голо Канте, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Сам игрок также не прочь перебраться в Испанию. "Челси", в свою очередь, хочет сохранить француза и предлагает ему новый контракт.

В этом сезоне 27-летний Канте провел за "Челси" 11 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: В январе "Реал" может лишиться одного из своих лидеров. | http://soccernews.ru

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