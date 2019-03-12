"Реал" хочет купить одного из лидеров "Ливерпуля"

Мадридский "Реал" проявляет интерес к сенегальскому нападающему "Ливерпуля" Садио Мане, сообщает Mirror.

По сведениям издания, на приобретении футболиста настаивает новый главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан. Впрочем, купить Мане будет непросто, так как мерсисайдцы не собираются с ним расставаться.

В нынешнем сезоне 26-летний Мане провел за "Ливерпуль" 36 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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