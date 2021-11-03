"Реал" хочет купить одного из лидеров "Наполи"

Фото: инстаграм Фабиана Руиса/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" проявляет интерес к полузащитнику неаполитанского "Наполи" и сборной Испании Фабиану Руису, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На покупке хавбека настаивает лично главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти, который работал с ним, когда тренировал "Наполи".

В нынешнем сезоне 25-летний Руис провел за "Наполи" 14 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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