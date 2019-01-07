"Реал" хочет купить одного из лучших бомбардиров Серии А в январе

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"Реал" хочет купить одного из лучших бомбардиров Серии А в январе

Мадридский "Реал" проявляет интерес к польскому нападающему генуэзского "Дженоа" Кшиштофу Пёнтеку, сообщает AS.

По сведениям источника, испанский клуб хочет арендовать форварда в январе. В Мадриде опасаются совершать полноценный трансфер и хотят взять игрока в аренду. Но проблемой может стать тот факт, что "Дженоа" не намерен расставаться с поляком в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне 23-летний Пёнтек провел за "Дженоа" 21 матч во всех турнирах и забил 19 голов. 

В данный момент он занимает второе место в бомбардирской гонке в Серии А с 13 голами. На первом месте Криштиану Роналду ("Ювентус") - 14 голов.

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