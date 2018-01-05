"Реал" хочет обменять Бензема на Икарди

"Реал" хочет купить аргентинского нападающего "Интера" Мауро Икарди, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, мадридский клуб предложит за футболиста определенную сумму, а также форварда Карима Бензема.

Стоит отметить, что сумма отступных в контракте 24-летнего Икарди составляет 110 миллионов евро, но ее нельзя активировать в зимнее трансферное окно.

Не пропустите: Алексис Санчес готов перейти в "Реал". | http://soccernews.ru