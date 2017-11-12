"Реал" хочет обменять Бэйла и Крооса на Неймара

Теги реал мадридпсжнеймартони кроос

"Реал" хочет обменять Бэйла и Крооса на Неймара
"Реал" проявляет интерес к бразильскому нападающему ПСЖ Неймару, сообщает Don Balon.

По сведениям издания, королевский клуб готов отдать за бразильца полузащитников Тони Крооса и Гарета Бэйла

Ранее сообщалось, что "сливочные" могут заплатить за бразильца порядка 200 миллионов евро.

Не пропустите: Журналист, первым поведавший о переходе Неймара в ПСЖ: "Поведение бразильца поразило руководство его нового клуба". | http://soccernews.ru

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