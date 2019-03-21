"Реал" хочет обменять Бэйла на Погба

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"Реал" хочет обменять Бэйла на Погба

Мадридский "Реал" проявляет интерес к французскому полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб готов отдать в обмен на француза валлийского нападающего Гарета Бэйла

В нынешнем сезоне 29-летний Бэйл провел за "Реал" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал пять результативных передач. На счету 26-летнего Погба 14 мячей и 11 голевых передач в 37 поединках.

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