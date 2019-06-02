"Реал" хочет обменять Бэйла на Погба
Мадридский "Реал" не оставляет попыток приобрести французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает The Times.
По сведениям издания, королевский клуб готов заплатить за француза определенную сумму, а также отдать нападающего Гарета Бэйла. Если валлиец не заинтересует манкунианцев, то "Реал" может предложить в обмен на него полузащитника Хамеса Родригеса или голкипера Кейлора Наваса.
Ранее сообщалось, что 29-летний Бэйл не собирается покидать "Реал", с которым у него действует контракт до лета 2022 года с зарплатой в 17 миллионов евро в год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16