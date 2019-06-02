"Реал" хочет обменять Бэйла на Погба

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"Реал" хочет обменять Бэйла на Погба

Мадридский "Реал" не оставляет попыток приобрести французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает The Times.

По сведениям издания, королевский клуб готов заплатить за француза определенную сумму, а также отдать нападающего Гарета Бэйла. Если валлиец не заинтересует манкунианцев, то "Реал" может предложить в обмен на него полузащитника Хамеса Родригеса или голкипера Кейлора Наваса.

Ранее сообщалось, что 29-летний Бэйл не собирается покидать "Реал", с которым у него действует контракт до лета 2022 года с зарплатой в 17 миллионов евро в год.

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