"Реал" хочет обменять Бэйла на Погба

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"Реал" хочет обменять Бэйла на Погба

Мадридский "Реал" изучает различные варианты подписания полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб может предложить "красным дьяволам" обмен француза на вингера Гарета Бэйла с доплатой.

Однако проблемой может стать нежелание самого валлийца покидать "Реал" этим летом.

Стоит отметить, что рыночная стоимость Погба составляет 100 миллионов евро, а Бэйла - 60 миллионов.

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