"Реал" хочет обменять Иско в "Манчестер Сити"

Мадридский "Реал" заинтересован в обмене игроками с "Манчестер Сити", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что королевский клуб готов отпустить своего полузащитника Иско на "Этихад", где его желает видеть главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, если в обратном направлении проследует ключевой хавбек чемпионов Англии Кевин Де Брюйне.

Напомним, "Реал" проиграл пять из последних шести гостевых матчей "Севильи". | soccernews.ru