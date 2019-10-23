"Реал" хочет обменять Йовича или Бэйла на Левандовски

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"Реал" хочет обменять Йовича или Бэйла на Левандовски

Журналист Okdiario Эдуардо Инда подтвердил интерес "Реала" к нападающему "Баварии" Роберту Левандовски, о чём ранее писал El Chiringuito.

По информации Инды, королевский клуб хочет включить в сделку по польскому бомбардиру вингера Гарета Бэйла или форварда Луку Йовича.

Руководство "бланкос" уверено, что "Бавария" может дать согласие на продажу Левандовски, поскольку в последние годы сотрудничество между ними было очень плодотворным.

В текущем сезоне 31-летний поляк сыграл за "Баварию" 13 матчей и забил 18 голов.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ну-да щас разбежались продавать Левандовски.ага,спят и видят ,чтобы его Реал купил

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