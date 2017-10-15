"Реал" хочет обменяться игроками с "Манчестер Юнайтед"

Теги реал мадридманчестер юнайтеддавид де хеагарет бэйл

"Реал" хочет обменяться игроками с "Манчестер Юнайтед"

"Реал" не оставляет попыток заполучить вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, "сливочные" готовы обменять испанского голкипера на Гарета Бэйла. Ранее сообщалось об интересе "МЮ" к валлийцу.

Напомним, что "Реал" также рассматривает кандидатуру вратаря "Атлетика" Аррисабалагу.

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