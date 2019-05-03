"Реал" хочет объявить о трансфере Азара как можно скорее

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"Реал" хочет объявить о трансфере Азара как можно скорее

"Реал" хочет приобрести хавбека лондонского "Челси" Эдена Азара как можно скорее. Об этом пишет Marca.

По информации источника, мадридский клуб намерен завершить трансфер 28-летнего бельгийца как можно раньше и объявить об этом. Скорее всего переход полузащитника произойдет 19 мая - как только завершится чемпионат Испании.

Напомним, "Челси" готов отпустить футболиста за 140 миллионов евро, так как по контракту Азар должен играть в лондонском клубе до 2020 года. "Королевский клуб" надеется, что в итоге цена будет немного меньше.

 В активе бельгийца 46 игр в составе "Челси", 19 голов и 13 результативных передач.

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