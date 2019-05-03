"Реал" хочет объявить о трансфере Азара как можно скорее
"Реал" хочет приобрести хавбека лондонского "Челси" Эдена Азара как можно скорее. Об этом пишет Marca.
По информации источника, мадридский клуб намерен завершить трансфер 28-летнего бельгийца как можно раньше и объявить об этом. Скорее всего переход полузащитника произойдет 19 мая - как только завершится чемпионат Испании.
Напомним, "Челси" готов отпустить футболиста за 140 миллионов евро, так как по контракту Азар должен играть в лондонском клубе до 2020 года. "Королевский клуб" надеется, что в итоге цена будет немного меньше.
В активе бельгийца 46 игр в составе "Челси", 19 голов и 13 результативных передач.
Не пропустите: "Барселона" сыграет с "Сельтой" резервным составом| http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Роналду: "Многие останавливают меня на улице и просят, чтобы я вернулся в "Реал"
-
Балотелли в летнее трансферное окно может перейти в "Брешию"
-
"Реал" хочет объявить о трансфере Азара как можно скорее
-
1
Официально: Мбаппе дисквалифицирован на три матча
-
6
Месси признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
Стали известны претенденты на звание лучшего тренера сезона во Франции
-
Клопп назвал точные сроки восстановления Наби Кейта
-
Президент "Барселоны": "Месси может играть до 45 лет"
-
Хавбек "Реала" Эдегор - лучший игрок чемпионата Нидерландов в апреле
-
1
Абрамович не планирует продавать "Челси"
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на лидера "Лестера"
-
Бакайоко извинился за опоздание на тренировку "Милана"
-
2
Ривалдо считает, что у Месси не будет конкурентов в борьбе за "Золотой мяч"
-
1
Сборная Украины избежала наказания от УЕФА из-за натурализованного Мораеса
-
Коста останется в "Атлетико"
-
"Фенербахче" нацелился на игрока "Динамо"
-
"Барселона" сыграет с "Сельтой" резервным составом
-
Семь игроков "Ювентуса" пропустят матч с "Торино"
-
"Боруссия" не собирается увольнять Фавра
-
3
Линекер: "Не собираюсь извиняться за то, что танцевал в честь крошечного бога"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14