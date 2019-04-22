"Реал" хочет отдать Бэйла в аренду

1 Теги реал мадридгарет бэйл

"Реал" хочет отдать Бэйла в аренду

"Реал" хочет отдать в аренду или продать полузащитника Гарета Бэйла этим летом. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, предложений по Бэйлу для мадридского клуба еще не поступало. "Реал" также готов отдать футболиста в аренду с правом выкупа.

Ранее агент игрока заявил, что валлиец не хочет покидать "королевский клуб". 

Бэйл перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2013 году за 101 миллион евро. В текущем сезоне он сыграл за "Реал" 40 матчей, забил 14 голов и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: Бэйла освистали на "Сантьяго Бернабеу"| http://soccernews.ru

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Это единственный шанс Реала избавиться от Бэйла до окончания его контракта. Покупать его никто не будет.

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