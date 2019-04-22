"Реал" хочет отдать Бэйла в аренду

"Реал" хочет отдать в аренду или продать полузащитника Гарета Бэйла этим летом. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, предложений по Бэйлу для мадридского клуба еще не поступало. "Реал" также готов отдать футболиста в аренду с правом выкупа.

Ранее агент игрока заявил, что валлиец не хочет покидать "королевский клуб".

Бэйл перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2013 году за 101 миллион евро. В текущем сезоне он сыграл за "Реал" 40 матчей, забил 14 голов и сделал 6 ассистов.

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