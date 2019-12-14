"Реал" хочет отдать Йовича в аренду

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"Реал" хочет отдать Йовича в аренду

Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович близок к уходу из королевского клуба, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "сливочные" ищут для 21-летнего серба вариант с арендой, чтобы он мог получать стабильную игровую практику.

Прошлым летом "Реал" заплатил "Айнтрахту" за перспективного форварда 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Йович сыграл за "бланкос" всего 12 матчей и забил в них только 1 гол.

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Комментарии

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