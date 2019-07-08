"Реал" хочет отказать "Атлетико" и продать Хамеса в "Наполи"

Мадридский "Реал" не хочет продавать в "Атлетико" колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб не намерен усиливать конкурента по чемпионату Испании. При этом у "Реала" остается вариант только с "Наполи".

Впрочем, итальянский клуб предлагает "Реалу" только аренду 27-летнего Хамеса с последующим выкупом, тогда как "Атлетико" готов сразу выкупить его. "Реал" предпочитает сразу продать футболиста, чтобы получить средства на дополнительные трансферы.

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