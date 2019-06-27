"Реал" хочет отправить Эдегора в "Байер" против его воли
Будущее полузащитника мадридского "Реала" Мартина Эдегора остаётся неопределённым, сообщает Marca.
По сведениям издания, 20-летний норвежец уйдёт в аренду в "Байер" или "Реал Сосьедад".
Сам футболист отдаёт предпочтение баскскому клубу, однако "бланкос" намерены отправить его в Леверкузен. В составе "фармацевтов" хавбек сможет получить практику в Лиге Чемпионов, что в стане "сливочных" считают весомым фактором.
В минувшем сезоне Эдегор выступал за "Витесс" на правах аренды, сыграл 39 матчей, забил 11 голов и сделал 12 ассистов.
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