"Реал" хочет перехватить Канте у "Ювентуса"

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"Реал" хочет перехватить Канте у "Ювентуса"

Хавбек "Челси" Нголо Канте попал в сферу интересов "Реала".

Как сообщает Calciomercato, "сливочные" попробуют заполучить француза уже предстоящей зимой. Ранее интерес к игроку проявлял "Ювентус".

Контракт Канте с "Челси" рассчитан до 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро.

В этом сезоне Канте принял участие в пяти матчах и забил один гол.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

В Юве как раз есть перспективный португалец,подходящий под тактику Зидана

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