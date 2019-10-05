"Реал" хочет перехватить Канте у "Ювентуса"

Хавбек "Челси" Нголо Канте попал в сферу интересов "Реала".

Как сообщает Calciomercato, "сливочные" попробуют заполучить француза уже предстоящей зимой. Ранее интерес к игроку проявлял "Ювентус".

Контракт Канте с "Челси" рассчитан до 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро.

В этом сезоне Канте принял участие в пяти матчах и забил один гол.

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