"Реал" хочет переманить двух лидеров "Челси"

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"Реал" хочет переманить двух лидеров "Челси"

Мадридский "Реал" хочет следующим летом переманить двух лидеров "Челси", сообщает британская пресса.

Речь идёт о бельгийском вингере Эдене Азаре и французском опорном хавбеке Нголо Канте.

В подписании этих футболистов лично заинтересован главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

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