"Реал" хочет переманить из "Барселоны" нового Бускетса

Теги реал мадридбарселонаориоль бускетс

"Реал" хочет переманить из "Барселоны" нового Бускетса

"Реал" проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" Ориолю Бускетсу, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб намерен воспользоваться тем, что каталонцы до сих пор не продлили контракт с игроком, который истекает через полгода.

В этом сезоне 18-летний защитник Бускетс провел за "Барселону" всего один матч в Кубке Короля.

Не пропустите: Перес намерен укрепить полузащиту "Реала" звездой из АПЛ. | http://soccernews.ru

комментарии
Вадим

перес долбаеб неужели он думает переманить племянника Бускетса ) ахаххаха

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