"Реал" хочет подписать хавбека "Барселоны"

Хавбек "Барселоны" Серхи Роберто попал в сферу интересов "Реала".

Как сообщает Sky Sports, на этом трансфере настаивает президент "Реала" Флорентино Перес. Отмечается, что "сливочные" готовы даже предложить взамен Луку Модрича.

Напомним, что Серхи Роберто стал лучшим каталонским футболистом в этом году.

Читайте также: "Реал" готовит предложение по Смолову. | http://soccernews.ru