"Реал" хочет подписать хавбека "Барселоны"

Теги реал мадридбарселонасерхи роберто

"Реал" хочет подписать хавбека "Барселоны"

Хавбек "Барселоны" Серхи Роберто попал в сферу интересов "Реала".

Как сообщает Sky Sports, на этом трансфере настаивает президент "Реала" Флорентино Перес. Отмечается, что "сливочные" готовы даже предложить взамен Луку Модрича.

Напомним, что Серхи Роберто стал лучшим каталонским футболистом в этом году.

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комментарии
Твой маленький пенис

Я ТВОЙ МАЛЕНЬКИЙ ПЕНИС

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ввв

роберто лучше модрича

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папа

РобертоМодрич

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Зенден

А хуй сосать не пробовал Перес?

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РМ

Нежонки сразу пердаки раздувают)))) какие же вы наивные и чувствительные)))

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Зенден

Ты про что? Обосрался так вытрись тихонько, чтобы никто не видел, и не пиши ерунду разную ушлепок.

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РМ

я про статью и про как вы на нее реагируете. вроде взрослые а такие наивные, верите в сякое гОвно. с оскорблениями потише, никто же тебя не оскорБлял.

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