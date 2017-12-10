"Реал" хочет подписать хавбека "Барселоны"
Хавбек "Барселоны" Серхи Роберто попал в сферу интересов "Реала".
Как сообщает Sky Sports, на этом трансфере настаивает президент "Реала" Флорентино Перес. Отмечается, что "сливочные" готовы даже предложить взамен Луку Модрича.
Напомним, что Серхи Роберто стал лучшим каталонским футболистом в этом году.
Читайте также: "Реал" готовит предложение по Смолову. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Зенит" сыграет с "Селтиком", "Спартак" - с "Атлетиком" и другие пары 1/16 финала Лиги Европы
-
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов: "Реал" сыграет с ПСЖ, "Барселона" - против "Челси", и другие пары
-
Посетители Soccernews: Лигу Чемпионов выиграет "Барселона" или "Реал"
-
"Зенит" в последнем матче года встретится с "Ахматом"
-
Укрепить позиции и взять реванш: "Локомотив" в гостях у "Тосно"
Лента новостей
-
Стал известен календарь матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
"Реал" готов обменять своего вингера на Алексиса Санчеса
-
Эмери: "Зидан - лучший тренер, которого может иметь "Реал"
-
Ловчев рассказал, кому из российских клубов больше всего не повезло с жеребьевкой 1/16 финала Лиги Европы
-
Президент ПСЖ: "Будем готовы к "Реалу"
-
Букмекеры назвали фаворита в противостоянии ПСЖ и "Реала"
-
Эмери: "У нас есть уровень, чтобы противостоять "Реалу"
-
Пашалич: "У меня не все получилось в "Спартаке"
-
Гризманн принял твердое решение по своему будущему
-
Арбелоа: "Всем известно, что Хаби Алонсо орудует лучше ногами, чем руками"
-
"Реал" подпишет рекордный в истории мирового футбола контракт с титульным спонсором
-
Данте: "Ницце" достался тяжелый жребий"
-
Эмери прокомментировал отъезд Неймара из расположения ПСЖ
-
Вальверде: "Для нас была тяжелая жеребьевка"
-
Конте: "В игре против "Барселоны" важно выложиться на 120%"
-
Манчини: "Не думаю, что "Зениту" повезло со жребием"
-
Бегиристайн: "Манчестер Сити" нужно быть готовыми показать свою лучшую игру в матчах с "Базелем"
-
Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ
-
Гончаренко: "Если начать закидывать "Црвену Звезду" шапками, это закончится плачевно"
-
Фурсенко: "Селтик" - достойный соперник"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|15
|39
|2
|Валенсия
|15
|34
|3
|Атлетико Мадрид
|15
|33
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|15
|28
|6
|Вильярреал
|15
|21
|7
|Хетафе
|15
|20
|8
|Леганес
|15
|20
|9
|Реал Сосьедад
|15
|19
|10
|Сельта Виго
|15
|18
|11
|Бетис
|15
|18
|12
|Эйбар
|15
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|15
|17
|14
|Жирона
|14
|17
|15
|Леванте
|15
|16
|16
|Эспаньол
|14
|16
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|15
|15
|18
|Алавес
|15
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|15
|10