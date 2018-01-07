"Реал" хочет подписать полузащитника "Валенсии"

Хавбек "Валенсии" Ферран Торрес попал в сферу интересов "Реала".

Как сообщает AS, сейчас клаусула 17-летнего футболиста составляет 8 миллионов евро, но "Валенсия" намерена продлить соглашение с игроком и увеличить сумму отступных до 25 миллионов евро. Однако "Реал" готов заплатить за Торреса эту сумму.

В текущем сезоне Торрес провел за основную команду "Валенсии" всего два матча.

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