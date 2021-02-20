"Реал" хочет получить 300 миллионов евро от новых спонсоров

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"Реал" хочет получить 300 миллионов евро от новых спонсоров

Мадридский "Реал" занимается поиском новых партнёров, готовых к взаимовыгодному сотрудничеству.

По информации Marca, руководство "бланкос" поставило задачу найти спонсоров, которые должны принести в бюджет клуба до 300 миллионов евро.

Таким образом боссы "Реала" надеются компенсировать потери от последствий пандемии коронавируса.

Один из потенциальных партнёров - компания Qiddiya, владеющая самым большим тематическим парком в Саудовской Аравии. Стороны могут заключить 10-летний контракт на 150 миллионов евро.

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