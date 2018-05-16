"Реал" хочет получить за Бэйла рекордную для себя сумму

Мадридский "Реал" установил цену на своего вингера Гарета Бэйла, с которым он намерен расстаться уже ближайшим летом.

Так, известный испанский журналист Эдуардо Инда сообщил, что за валлийца королевский клуб намерен получить 150 миллионов евро. Претендентами на 28-летнего игрока "сливочных" он назвал "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, лондонские "Арсенал" и "Челси", мюнхенскую "Баварию" и китайские клубы.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 18 мячей и сделал 8 результативных передач в 37 матчах за "Реал".