"Реал" хочет получить за Бэйла рекордную для себя сумму

Теги реал мадридгарет бэйл

"Реал" хочет получить за Бэйла рекордную для себя суммуМадридский "Реал" установил цену на своего вингера Гарета Бэйла, с которым он намерен расстаться уже ближайшим летом.

Так, известный испанский журналист Эдуардо Инда сообщил, что за валлийца королевский клуб намерен получить 150 миллионов евро. Претендентами на 28-летнего игрока "сливочных" он назвал "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, лондонские "Арсенал" и "Челси", мюнхенскую "Баварию" и китайские клубы.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 18 мячей и сделал 8 результативных передач в 37 матчах за "Реал".

Напомним, главной трансферной целью "Реала" в ПСЖ является не Неймар. | soccernews.ru

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