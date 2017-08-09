"Реал" хочет получить за годичную аренду Ковачича 25 миллионов евро

Переход хорватского полузащитника "Реала" Матео Ковачича в "Ювентус" может не состояться, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб готов отпустить футболиста в аренду, но хочет получить за это 25 миллионов евро.

Если же после завершения срока аренды итальянцы захотят выкупить игрока, то им придется заплатить еще немалую компенсацию.

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