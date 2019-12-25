"Реал" хочет предложить "Челси" приобрести Иско

"Реал" хочет предложить "Челси" приобрести полузащитника Иско этой зимой, пишет AS.

По данным источника, мадридцы не рассчитывают на 27-летнего футболиста в этом сезоне. На его позицию "Реал" хочет купить Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма".

Соглашение Иско со "сливочными" рассчитано до 2022 года. В нынешнем сезоне он участвовал в 13 матчах, не отметившись результативными действиями.

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