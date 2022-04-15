"Реал" хочет представить новый "Сантьяго Бернабеу" в 75 годовщину его открытия

Фото: сайт "Реала"\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" стремится устроить открытие обновленного "Сантьяго Бернабеу" 14 декабря 2022 года, сообщает издание Defensa Central.

Отмечается, что если эти планы удастся воплотить в жизнь, то открытие состоится ровно через 75 лет после открытия первого "Бернабеу", которое произошло в 1947 году.

По информации источника, вместимость нового "Бернабе" увеличится на 4 тысячи мест и сможет принять 85500 болельщиков.

Увеличить вместимость получится за счёт того, что высота стадиона увеличится на 10 метров и будет добавлен ещё один небольшой ярус.

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