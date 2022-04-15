"Реал" хочет представить новый "Сантьяго Бернабеу" в 75 годовщину его открытия
Фото: сайт "Реала"\Автор неизвестен
Мадридский "Реал" стремится устроить открытие обновленного "Сантьяго Бернабеу" 14 декабря 2022 года, сообщает издание Defensa Central.
Отмечается, что если эти планы удастся воплотить в жизнь, то открытие состоится ровно через 75 лет после открытия первого "Бернабеу", которое произошло в 1947 году.
По информации источника, вместимость нового "Бернабе" увеличится на 4 тысячи мест и сможет принять 85500 болельщиков.
Увеличить вместимость получится за счёт того, что высота стадиона увеличится на 10 метров и будет добавлен ещё один небольшой ярус.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14