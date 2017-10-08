"Реал" хочет приобрести Одриосолу

Защитник "Реал Сосьедад" Альваро Одриосола может продолжить карьеру в мадридском "Реале", сообщает AS.

По сведениям издания, руководство "сливочных" уверено, что 21-летний игрок сможет составить конкуренцию Дани Карвахалю на правом фланге обороны.

Контракт Одриосолы с клубом действует до лета 2022 года. Сумма отступных за игрока составляет 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Одриосола сыграл 9 матчей и отметился двумя голевыми передачами.

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