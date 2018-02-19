"Реал" хочет приобрести воспитанника "Барселоны"

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин попал в сферу интересов "Реала".

Как сообщает Daily Star, мадридский клуб готов летом предложить за игрока около 40 миллионов евро.

Напомним. что в услугах Бельерина также заинтересован "Ювентус".

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