"Реал" хочет приобрести воспитанника "Барселоны"
Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин попал в сферу интересов "Реала".
Как сообщает Daily Star, мадридский клуб готов летом предложить за игрока около 40 миллионов евро.
Напомним. что в услугах Бельерина также заинтересован "Ювентус".
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|24
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|Валенсия
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|Севилья
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|Эйбар
|24
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|Жирона
|24
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|Бетис
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|Хетафе
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|Леганес
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|Лас Пальмас
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