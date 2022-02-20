"Реал" хочет продать Азара

Фото: инстаграм Эдена Азара/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" намерен избавиться от бельгийского нападающего Эдена Азара в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По сведениям источника, королевский клуб собирается выставить игрока на трансфер. Впрочем, продать форварда будет непросто из-за его высокой зарплаты.

В нынешнем сезоне 31-летний Азар провел за "Реал" 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Реал" может купить Холанда и оставить его в "Боруссии". | http://soccernews.ru