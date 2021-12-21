"Реал" хочет продать Азара, но игрок намерен остаться

Теги реал мадридэден азартрансферы

"Реал" хочет продать Азара, но игрок намерен остаться

Фото: инстаграм Эдена Азара/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" надеется продать бельгийского нападающего Эдена Азара в зимнее трансферное окно, но сам игрок не хочет уходить, сообщает El Partidazo de COPE.

По сведениям источника, футболист хочет доиграть сезон в "Реале", а следующим летом принять решение. Впрочем, проблемой для ухода бельгийца может стать его высокая зарплата в размере 13 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 30-летний Азар провел за "Реал" 13 матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: У Алабы подозрение на коронавирус. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Еще два игрока "Реала" заразились коронавирусом

Еще два игрока "Реала" заразились коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов