"Реал" хочет продать Азара, но игрок намерен остаться

Фото: инстаграм Эдена Азара/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" надеется продать бельгийского нападающего Эдена Азара в зимнее трансферное окно, но сам игрок не хочет уходить, сообщает El Partidazo de COPE.

По сведениям источника, футболист хочет доиграть сезон в "Реале", а следующим летом принять решение. Впрочем, проблемой для ухода бельгийца может стать его высокая зарплата в размере 13 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 30-летний Азар провел за "Реал" 13 матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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