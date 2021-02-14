"Реал" хочет продать двух игроков в летнее окно

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"Реал" хочет продать двух игроков в летнее окно"Реал" будет стараться продать летом полузащитника Иско и нападающего Гарета Бэйла.

В Мадриде, как и в Лондоне, где валлиец выступает на правах аренды за "Тоттенхэм", недовольны футболистом. Если Моуринью не захочет продлевать аренду игрока или выкупать его, то Бэйл вернется в "Реал".

Если это произойдет, то "сливочные" будут пробовать продать нападающего, как и Иско, пишет журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в сезоне 2020/2021 Бэйл выходил на поле за "шпор" только в 7 матчах АПЛ и забил один гол. Иско выходил на принял участие в 13 играх Ла Лиги и сделал одну результативную передачу.

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