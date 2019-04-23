"Реал" хочет продать Льоренте, Ригилона и Себальоса

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"Реал" хочет продать Льоренте, Ригилона и Себальоса

"Реал" хочет продать трех игроков команды этим летом. Об этом сообщает Marca.

По данным издания, среди футболистов, с которыми хочет расстаться мадридский клуб, есть хавбек Маркос Льоренте, защитник Серхио Регилон и полузащитник Дани Себальос.

Игроки готовы покинуть клуб из-за того, что им недостаточно игровой практики, после возвращения в "Реал" Зинедина Зидана. Трансферная стоимость 24-летнего Льоренте в 15 миллионов евро, 22-летнего Регилона - в 15 миллионов евро, 22-летнего Себальоса - в 20 миллионов евро.

"Реал" занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 64 балла.

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