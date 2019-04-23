"Реал" хочет продать Льоренте, Ригилона и Себальоса
"Реал" хочет продать трех игроков команды этим летом. Об этом сообщает Marca.
По данным издания, среди футболистов, с которыми хочет расстаться мадридский клуб, есть хавбек Маркос Льоренте, защитник Серхио Регилон и полузащитник Дани Себальос.
Игроки готовы покинуть клуб из-за того, что им недостаточно игровой практики, после возвращения в "Реал" Зинедина Зидана. Трансферная стоимость 24-летнего Льоренте в 15 миллионов евро, 22-летнего Регилона - в 15 миллионов евро, 22-летнего Себальоса - в 20 миллионов евро.
"Реал" занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 64 балла.
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|М
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|Реал Мадрид
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|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Валенсия
|33
|52
|6
|Севилья
|33
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|33
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|33
|43
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|Эспаньол
|33
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|11
|Реал Сосьедад
|33
|41
|12
|Леганес
|33
|41
|13
|Эйбар
|33
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|Вильярреал
|33
|36
|15
|Сельта Виго
|33
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|Жирона
|33
|34
|17
|Леванте
|33
|34
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|Реал Вальядолид
|33
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|Райо Вальекано
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|28
|20
|Уэска
|33
|26