"Реал" хочет продать семь игроков летом

Мадридский "Реал" планирует продать целую группу футболистов в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По сведениям источника, руководство королевского клуба собирается выставить на трансфер защитников Альваро Одриосолу и Хесуса Вальехо, полузащитников Браима Диаса, Такефусу Кубо и Рейньера, а также нападающих Луку Йовича и Мариано Диаса.

"Реалу" нужны дополнительные средства, так как на усиление состава клуб планирует выделить порядка 300 миллионов евро.

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