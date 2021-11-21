"Реал" хочет продлить контракт с Асенсио

Фото: инстаграм Асенсио/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" может продлить контракт с испанским полузащитником Марко Асенсио.

Как сообщает инсайдер Серхио Сантос, королевский клуб действительно планирует данную сделку.

Нынешний контракт испанца с "Реалом" рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне Асенсио принял участие в 10 матчах Ла Лиги и забил 3 гола. Все мячи были забиты в ворота "Мальорки", в матче, в котором "Реал" победил со счетом 6:1.

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