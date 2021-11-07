"Реал" хочет продлить контракт с Кроосом

Теги реал мадридтони кроос

"Реал" хочет продлить контракт с КроосомФото: инстаграм Крооса/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" планирует подписать новый договор с хавбеком Тони Кроосом, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, королевский клуб готов предложить немцу новый контракт до 2024 года.

Текущий контракт Крооса со "сливочными" рассчитан до июня 2023-го.

Вчера немецкий полузащитник отличился первым забитым мячом в сезоне, открыв счет в игре 13-го тура Ла Лиги с "Райо Вальекано" (2:1).

Также не пропустите: Анчелотти прокомментировал победу над "Райо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 6 ноября

Главные новости дня: 6 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов