"Реал" хочет продлить контракт с Кроосом

Фото: инстаграм Крооса/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" планирует подписать новый договор с хавбеком Тони Кроосом, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, королевский клуб готов предложить немцу новый контракт до 2024 года.

Текущий контракт Крооса со "сливочными" рассчитан до июня 2023-го.

Вчера немецкий полузащитник отличился первым забитым мячом в сезоне, открыв счет в игре 13-го тура Ла Лиги с "Райо Вальекано" (2:1).

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