"Реал" хочет продлить контракт с Милитао
Фото: инстаграм Милитао\Автор неизвестен
Мадридский "Реал" намерен сделать предложение бразильскому защитнику команды Эдеру Милитао о продлении соглашения, сообщает издание OKDiario.
По информации источника, "Челси", "Бавария", "Пари Сен-Жермен" и "Ювентус" готовы предложить футболисту очень большие деньги за переход, поэтому "Реал" хочет обезопасить себя от этого.
Отмечается, что в королевском клубе очень довольны игрой бразильца и хотят продлить текущее соглашение, которое истекает в 2025 году.
В нынешнем сезоне Милитао сыграл 23 матчах в Ла Лиге, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.
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|20
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|Валенсия
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
|25
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|20
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|Реал Вальядолид
|20
|22
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|Эйбар
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|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
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