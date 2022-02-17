"Реал" хочет продлить контракт с Милитао

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"Реал" хочет продлить контракт с Милитао

Фото: инстаграм Милитао\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" намерен сделать предложение бразильскому защитнику команды Эдеру Милитао о продлении соглашения, сообщает издание OKDiario.

По информации источника, "Челси", "Бавария", "Пари Сен-Жермен" и "Ювентус" готовы предложить футболисту очень большие деньги за переход, поэтому "Реал" хочет обезопасить себя от этого. 

Отмечается, что в королевском клубе очень довольны игрой бразильца и хотят продлить текущее соглашение, которое истекает в 2025 году.

В нынешнем сезоне Милитао сыграл 23 матчах в Ла Лиге, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

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