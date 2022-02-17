"Реал" хочет продлить контракт с Милитао

Фото: инстаграм Милитао\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" намерен сделать предложение бразильскому защитнику команды Эдеру Милитао о продлении соглашения, сообщает издание OKDiario.

По информации источника, "Челси", "Бавария", "Пари Сен-Жермен" и "Ювентус" готовы предложить футболисту очень большие деньги за переход, поэтому "Реал" хочет обезопасить себя от этого.

Отмечается, что в королевском клубе очень довольны игрой бразильца и хотят продлить текущее соглашение, которое истекает в 2025 году.

В нынешнем сезоне Милитао сыграл 23 матчах в Ла Лиге, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

Также не пропустите: "Интер" сделал предложение о новом контракте двум игрокам. | http://soccernews.ru