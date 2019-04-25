"Реал" хочет продлить контракт с Вальверде
Мадридский "Реал" планирует предложить новый контракт полузащитнику Федерико Вальверде, сообщает Marca.
По сведениям издания, в королевском клубе высоко оценивают потенциал 20-летнего уругвайца, поэтому хотят продлить с ним сотрудничество.
Действующее соглашение между сторонами рассчитано до июня 2021 года.
В текущем сезоне Вальверде сыграл за "Реал" 22 матча во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
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