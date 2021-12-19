"Реал" хочет продлить контракт с Винисиусом

Теги реал мадридвинисиус жуниор

"Реал" хочет продлить контракт с ВинисиусомФото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

Бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор в ближайшее время может подписать новое долгосрочное соглашение с королевским клубом, сообщает Николо Скира.

По информации источника, "сливочные" ведут работу над продлением контракта с бразильским нападающим до 2027 года.

Текущий договор между сторонами рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Винисиус сыграл 17 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи.

Также не пропустите: Лидер "Лиона" отказался от фантастического предложения "Ньюкасла". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Виктор Фонт рассказал, как он смог бы сохранить Месси в "Барселоне"

Виктор Фонт рассказал, как он смог бы сохранить Месси в "Барселоне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов