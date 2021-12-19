"Реал" хочет продлить контракт с Винисиусом

Фото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

Бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор в ближайшее время может подписать новое долгосрочное соглашение с королевским клубом, сообщает Николо Скира.

По информации источника, "сливочные" ведут работу над продлением контракта с бразильским нападающим до 2027 года.

Текущий договор между сторонами рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Винисиус сыграл 17 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи.

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