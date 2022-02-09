"Реал" хочет продлить контракт с Винисиусом
Фото: инстаграм Винисиуса\Автор неизвестен
"Реал Мадрид" в скором времени планируют подписать новое соглашение с бразильским нападающим команды Винисиусом Жуниором, сообщает инсайдер Николо Скира.
По информации источника, ожидается, что новый контракт будет рассчитан до июня 2027 года и в нем будет увеличен оклад бразильца, так как в данный момент он получает меньше всех игроков первой команды "Реала" наравне с Андреем Луниным и Хесусом Вальехо.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Винисиус сыграл в 21 матче, в которых забил 12 голов и отдал 6 ассистов. В Лиге чемпионов он сыграл 6 матчей, забил в них 2 гола и отдал 4 результативные передачи.
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|Атлетико Мадрид
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|Севилья
|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
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|Валенсия
|20
|31
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
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|Вильярреал
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|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|Леганес
|20
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|Эспаньол
|20
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