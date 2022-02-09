"Реал" хочет продлить контракт с Винисиусом

Фото: инстаграм Винисиуса\Автор неизвестен

"Реал Мадрид" в скором времени планируют подписать новое соглашение с бразильским нападающим команды Винисиусом Жуниором, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, ожидается, что новый контракт будет рассчитан до июня 2027 года и в нем будет увеличен оклад бразильца, так как в данный момент он получает меньше всех игроков первой команды "Реала" наравне с Андреем Луниным и Хесусом Вальехо.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Винисиус сыграл в 21 матче, в которых забил 12 голов и отдал 6 ассистов. В Лиге чемпионов он сыграл 6 матчей, забил в них 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

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