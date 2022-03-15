"Реал" хочет продлить контракт с Винисиусом

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"Реал" хочет продлить контракт с Винисиусом

Фото: инстаграм Винисиуса\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" сделает бразильскому вингеру команды Винисиусу Жуниору предложение о новом соглашении, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сейчас королевский клуб готовит контракт, а сами переговоры пройдут в конце сезона. Нынешнее соглашение Винисиуса рассчитано до 2024 года.

Отмечается, что президент "сливочных" Флоренино Перес горит желанием, чтобы Винисиус играл вместе с Килианом Мбаппе.

В нынешнем сезоне бразилец сыграл в 38 матчах "Реала" во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 14 результативных передач.

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