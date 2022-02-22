"Реал" хочет прописать гигантские отступные в контрактах Милитао и Винисиуса

Фото: инстаграм Винисиуса\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" в скором времени планирует подписать новые контракты с защитником Эдером Милитао и нападающим Винисиусом Жуниором, сообщает Goal.

По информации источника, королевский клуб предложит бразильцам соглашения до лета 2027 года.

Отмечается, что отступные в контрактах игроков будут равняться одному миллиарду евро.

Напомним, что ближайший матч "Реала" состоится 26 февраля, в субботу. Королевский клуб сыграет на выезде с "Райо Вальекано" в Ла Лиге.

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