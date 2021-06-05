"Реал" хочет проводить на домашнем стадионе матчи по американскому футболу

Руководство мадридского "Реала" планирует использовать стадион "Сантьяго Бернабеу" для проведения игр по американскому футболу.

По информации AS, это станет возможным после завершения реконструкции арены, то есть в следующем году.

Не исключено, что первый матч регулярного сезона НФЛ пройдёт в испанской столице в период с 2023 по 2025 год.

Напомним, что в 2019 году к подобной практике прибегал лондонский "Тоттенхэм".

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