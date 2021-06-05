"Реал" хочет проводить на домашнем стадионе матчи по американскому футболу
Руководство мадридского "Реала" планирует использовать стадион "Сантьяго Бернабеу" для проведения игр по американскому футболу.
По информации AS, это станет возможным после завершения реконструкции арены, то есть в следующем году.
Не исключено, что первый матч регулярного сезона НФЛ пройдёт в испанской столице в период с 2023 по 2025 год.
Напомним, что в 2019 году к подобной практике прибегал лондонский "Тоттенхэм".
Не пропустите: Бензема высказался о возможном трансфере Мбаппе в "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Кудряшов рискует пропустить Евро-2020
-
Певец Киркоров не смог забить пенальти Дзюбе
-
Агент Гомеса подтвердил интерес со стороны "Спартака"
-
"Барселона" нацелилась на левого защитника "Валенсии"
-
АПЛ назвала лучшего молодого игрока сезона
-
Бывший игрок "Милана" умер в возрасте 20 лет
-
"Барселона" все еще не расплатилась за трансфер Педри
-
"Реал" хочет проводить на домашнем стадионе матчи по американскому футболу
-
Стали известны трансферные планы "Ювентуса"
-
Лангле прокомментировал своё будущее в "Барселоне"
-
Левандовски забил шикарный гол на тренировке
-
Клубы АПЛ попросят Переса закрыть проект Суперлиги
-
"Барселона" не будет увеличивать предложение Вейналдуму
-
Моуринью назвал фаворита Евро-2020
-
Один из лидеров "Атлетико" заинтересовал "Ювентус"
-
АПЛ назвала лучшего тренера сезона
-
Боярский отреагировал на слова Заремы о Черчесове в "Спартаке"
-
Карпин принёс жене завтрак в постель
-
Милевский может стать участником реалити-шоу
-
АПЛ назвала лучшего игрока сезона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14