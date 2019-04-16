"Реал" хочет расстаться с Бэйлом этим летом

"Реал" хочет расстаться с нападающим Гаретом Бэйлом этим летом. Об этом сообщает The Independent.

По данным источника, с валлийским футболистом желает расстаться главный тренер мадридцев Зинедин Зидан. Он намерен выручить на продаже Бэйла деньги для покупки новых футболистов.

Трансферная стоимость валлийца - 70 миллионов евро. Соглашение игрока с "Реалом" действует до 2022 года.

В нынешнем сезоне Бэйл участвовал в 39 матчах, отметившись 14 голами и 5 ассистами.

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